Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar saatinden sonra acil servislerdeki yoğunluğun katlanarak arttığına işaret eden uzmanlar, yoğunluğun azalması için vatandaşların dikkat etmesi gereken konulara dikkat çekiyor. Çok basit vakalar için akşam saatlerinde servise gelindiğini hatırlatan uzmanlar, hayati önem taşıyan acil servislerin boş yere meşgul edilmemesini gerektiğini belirttiler.

Uzmanlar Ramazan ayı dolayısı ile beslenme konusunda önemli bilgiler verdi. Uzmanlar, sahur öğününde akşam öğününden kalan yemekler, ağır kızartmalar tüketilmemesi gerektiğini söyleyerek şunları dile getirdiler “Ramazan ayında her gün belli saatlerde yememizi sağlayacak bir beslenme düzenindeyiz. Bu düzene bir de doğru besin tercihlerini, doğru beslenme davranışlarını eklersek Ramazan ayını güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. Sahur bol sıvı aldığımız, protein ağırlıklı bir öğün olmalı. Küçük bir yoğurt-meyve olsa dahi sahur öğününü yapmalıyız. Uzun süre tok tutan; yumurta, sert peynirler, yulaf, çiğ badem, muz gibi besinler tercih edilebilir. Ancak sahur öğününde akşam öğününden kalan yemekler, ağır kızartmalar tüketilmemelidir”

Muhabir: Fahrettin Eniş