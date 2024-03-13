Ramazan ayının ikinci gününde düzenlenen iftar yemeğinde engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ben, bugün özellikle buraya konuk olan annelerime bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programları kapsamında engelli bireyler ve aileleri ile buluştu. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler okundu, dualar edilerek oruçlar açıldı.

“Dünyanın en kıymetli anneleri sizlersiniz”

Programa katılan vatandaşlardan görev süresi için helallik isteyen Bozkurt şöyle konuştu; “Allah kimseyi çocuklarının karşısına boynu bükük göndermesin. Birliğimiz, beraberliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Ben, bugün özellikle buraya konuk olan annelerime bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Hayatın zorlukları içinde yorulurken, hele bir de özel bir çocuğunuz varken yaşadıklarınızı biliyorum. Aynı zamanda onun sizde oluşturmuş olduğu psikolojik sorumluluğu da biliyorum. Engelli bir çocuğa bakmanın yanında yaşadığınız fiziki zorluklardan ise bahsetmiyorum. Bu nedenlerle dünyanın en kıymetli anneleri sizlersiniz. 5 yıllık bir görev sürem vardı. 5 yıl içerisinde destek veren de vardı vermeyen de vardı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Esenyurt Belediyesi’ni daha iyi yerlere taşıdım. Bir 5 yıl daha istemiştim ama nasip olmadı. Ama ben her zaman olduğu gibi Esenyurt’tayım ve burada olmaya devam edeceğim. Yine birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için sade bir vatandaş ve bir siyasetçi olarak görevimi sürdürmeye devam edeceğim. Bu 5 yıllık süre için sizden helallik istiyorum. Hakkınızı helal edin.”