İnegöl İshakpaşa Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen sergi açılışına İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, İnegöl İlçe Milli Eğitimi Müdürü Halil İbrahim Zengin ile çok sayıda kurum müdürü öğretmenler ile usta öğreticiler ve kursiyerler katılım sağladı.



İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, serginin açılışında kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında "İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak, Şairin dediği gibi Kökü mazide Atiyiz düşüncesi ile eski sanatsal değerlerimizi kültürümüzü yeni kuşaklara aktararak onlara ilham kaynağı olması düşüncesindeyiz. Ayrıca günümüzün yeniliklerini eskiden aldığımız ilham tecrübelerimiz ve bilgi birikimimiz ile harmanlayarak yeni ürünler ve eserler ile ortaya koyarak kültürümüzü her zaman geliştirmeyi hedefledik. Usta öğreticimiz Selma Köroğlu ve kursiyerlerini tüm yıl boyunca yaptıkları iğne oyası eserleri ile sizlerin karşısındayız. Bu serginin önemli bir özelliği de Bursa Uludağ’a ait endemik yani sadece o yöreye ait olan çiçeklerin iğne oyası ile başka bir sanatsal çalışma ile ortaya konmasıdır. Sadece Uludağ’a ait olan bu çiçekleri kursiyerlerimiz iğne oyası ile işleyerek çok önemli bir projeye imza attılar. Bu çalışma Türkiye’de eşi ve benzeri olmayan bir çalışmadır. Bizler bu iğne oyası çalışmalarını profesyonel anlamda resimleyerek bir kitapçık halinde kültürel mirasımıza katmayı hedefliyoruz. Selma köroğlu hocamıza ve kursiyerlerine ve emeği geçenlere bu anlamda çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kurdela kesme töreninden sonra protokol üyeleri ve misafirler tarafından sergi büyük bir beğeni ile gezildi. Özellikle kursiyerlerin iğne oyası ile endemik bitkiler ile ilgili yaptıkları çalışmalar büyük beğeni topladı.