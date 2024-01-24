Olay, Sinanbey mahallesi Nuri Doğrul Caddesinde bulunan apartmanın dairesinde meydana geldi. M.B. isimli genç, Mudanya yaşayan ailesini telefonla arayıp intihar edeceğini söyleyip telefonu kapattı. Ailesinin ısrarla aradığı genç telefonu açmadı. Aile bu sefer 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

KAPIYI KIRIP GİRDİLER

Polis ekipleri kapıyı ısrarla dakikalarca çaldılar ama açan olmadı. Ailesinin izniyle olayın aciliyetiyle polis ekipleri kapıyı kırıp içeri girdiler. Evin her yeri arandı ama gence ulaşılamadı. Ekipler ilçe genelinde genci arıyor.

Kaynak: Öznur Dede