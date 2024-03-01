İnegöl'de işyerlerinin camlarına yumurta atan vatandaş tepki çekti. Şahıs işyerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay gece 01.00 sıralarında Cuma mahallesi Kuyumcular çarşısında meydana geldi. Kimliği henğz belirlenmeyen şahıs, elindeki yumurtaları gezerken işyerlerinin camlarına attı. 5 işyerinin camı yumurtaların kırılmasıyle kirlendi. Sabah işyerlerini açan esnaflar, şaşkına döndü. Güvenlik kamelarını inceleyen esnaflar, kamera kayıtlarınsa şahsı gördüler. Esnaflar bu duruma anlam veremedi.
Muhabir: İBRAHİM USLU