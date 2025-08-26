Olay saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanenin 3. katından malzeme indirmek için asansöre yönelen işçi İlhan M.(49) asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç