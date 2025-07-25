İnegöl’de 2024 yılındaki suç oranları bir önceki yıla oranla suç dosyalarında değişiklikler gösterdi. Bazı suç çeşitlerinde azalma görülürken bazılarında ise artış yaşandı.

İNEGÖL’DE KAÇ CİNAYET İŞLENDİ?

İnegöl’de 2024 yılında toplamda 9 cinayet işlendi. Bu cinayetlerin 6’ı şehir merkezinde 3’ü ise kırsal bölgelerde işlendi.

İNEGÖL’DE KAÇ CİNSEL SUÇ İŞLENDİ?

İlçede 2024 yılında 110 cinsel suç davası yapıldı. Cinsel suçlar bir önceki yıla göre azaldı. 2023 yılda 152 cinsel suç olayı meydana gelirken bu yıl bu rakam 42 azaldı.

İnegöl’de işlenen cinsel suçların 778’si polis bölgesi olan şehir merkezinde, 174’ü ise kırsal mahallelerde yaşandı.

İNEGÖL’DE KASTEN YARALAMALI SUÇ SAYISI

İnegöl’de kasten yaralama olaylarında da bir önceki yıla oranla azalma görüldü. İlçede 2023 yılında 1155 kasten olayı gerçekleşirken bu rakam 2024 yılında 952’ye geriledi.

İNEGÖL’DE KAÇ DOLANDIRILICIK OLAYI OLDU?

2024 yılı İnegöl raporuna göre dolandırıcılık vakalarında da kısmen azalma tespit edildi. 2023 yılında 781 olan dolandırıcılık vakası 2024 yılında 712’ye geriledi.

İNEGÖL’DE KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

İlçede, adam öldürme, kasten yaralama, cinsel istismar, dolandırıcılık başta olmak üzere yüzlerce ayrı suçtan dolayı 6 bin 649 kişi tutuklandı. Tutukluların 5 bin 817’si polis bölgesi olan şehir merkezinde, 832’si ise Jandarma bölgesi olan kırsal mahallelerde oturan kişilerden oluştu. Bu sonuçlara göre 302 bin 412 resmi nüfusu olan İnegöl’de nüfusun %2.2’si cezaevinin yolunu tutmuş oldu.