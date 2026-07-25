Bayraktar, teknik ekibimizin raporları doğrultusunda kadro yapılanmasını titizlikle sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Teknik ekibimizin hazırladığı raporlar doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sezon özellikle gelişime açık, kulübümüze uzun yıllar hizmet edebilecek genç oyunculara yatırım yapıyoruz. Abdullah Tazgel de hem potansiyeli hem de sahip olduğu tecrübeyle bu anlayışımıza uygun bir isim. Kendisinin takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bununla birlikte kadro planlamamız devam ediyor. Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda yeni transferlerin yanı sıra, yollarımızı ayıracağımız futbolcularımız da olacak. Bu süreç tamamen takımımızın hedefleri doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir.”

Kadro planlamasının devam ettiğini ifade eden Bayraktar, takıma yeni katılacak isimlerin yanı sıra, teknik heyetin raporları doğrultusunda yolların ayrılacağı futbolcuların da bulunduğunu belirterek, sürecin sadece transferlerle sınırlı olmadığını vurguladı.

“Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yeni oyuncuların yanı sıra, kadro planlamamız kapsamında yollarımızı ayıracağımız futbolcularımız da olacak. Bu süreç tamamen takımımızın ihtiyaçları ve sezon hedeflerimiz doğrultusunda yürütülmektedir. Amacımız, Kafkasspor’u hem bugün hem de gelecekte başarıya taşıyacak güçlü ve dengeli bir kadro oluşturmaktır.”

Bayraktar, transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, camiaya yeni isimler kazandırmak için yoğun mesai harcadıklarını ve oluşturulacak kadronun Kafkasspor’u hedeflerine ulaştıracak kaliteye sahip olacağına inandıklarını sözlerine ekledi.