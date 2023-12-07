Olay 2 gün önce Süleymaniye mahallesinde meydana geldi. Apartmanın girişindeki 16 KFD 03 plakalı motosiklet çalındı. Motosikleti çalınan adam, polise haber verdi. Polis ekipleri, devriye atarken şüphelendikleri motosikleti durdurdular. Motosiklet üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, aracın 2 gün önce çalındığını tespit ettiler. Sürücü R.V.(24) isimli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sorgulaması tamamlanan kadın, ekiplerce Adliyeye sevk edildi. Kadın şüpheli, Adliye girişinde basın kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya çalıştı. Polisin engellediği şüpheli, adliyeye götürüldü.
Hırsız mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Murat Avci