Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Bölge Adliyesi'nde boşanma davası için bir araya gelen taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda havaya ateş açıldı.

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Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, adliyede görevli polisler olaya anında müdahale etti. Şüpheliler kısa sürede etkisiz hale getirilirken, olayla bağlantılı 1'i kadın olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

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Yapılan aramalarda 4 tabanca ile 1 tüfeğe el konulurken, olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA