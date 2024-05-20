İnegöl Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren cam firmasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı.

Olay Mahmudiye mahallesi 3. Mobilya sokakta faaliyet gösteren cam firmasında meydana geldi. İşçi Nurdan S.(43), camları makineye dizerken bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makineye kaptırdı. Eli parçalanan kadın, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: SEHER YAŞA