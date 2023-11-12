Olay dün akşam saatlerinde Hazine Sokak'ta bulunan apartmanın 1. Katında meydana geldi. eve pencereden giren hırsızlar, evin giriş kapısını arkadan kitledi. O sırada eve gelen kadın, kapıyı açmaya çalışsada başarılı olamadı. Ev sahibi durumu polise bildirince, hırsızlae pencereden atlayıp, kaçtılar.Evde yapılan incelemeler sonucunda, hırsızların bir cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Polis ekipleri, hırsızların kimliklerini tespit etmek ve izlerini sürmek için çalışmalara başladı.

Fahrettin Eniş