Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava durumu tahminlerine göre yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde biraz azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

13 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa için turuncu alarm verirken, Bolu, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce için sarı alarm uyarısında bulundu.