Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen kaza kontrolden çıkan sunta yüklü TIR, yağmur suyu kanalına devrildi; sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün Mezit mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den yüklendiği suntaları İnegöl'e getirmek üzere yola çıkan sürücü Ömer Doğan(59) yönetimindeki 16 PK 936 plakalı TIR, virajda sürücünün kontrlünden çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza yerine 112, Jandarma, Polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saat süren çalışma sonucu sıkışan sürücünün cansız bedenini çıkardılar. Sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. TIR ve suntalar vinçler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ