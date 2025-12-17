AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda, kampanya kapsamında sağlanan destek, Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu’na teslim edildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu, çocukların erken yaşta sporla tanışmasının hem fiziksel hem de sosyal gelişim açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Sporun çocuklara disiplin, takım ruhu ve özgüven kazandırdığını ifade eden Ademoğlu, bu tür projelerin yalnızca bugüne değil, geleceğe yapılan en değerli yatırımlar arasında yer aldığını belirtti.

Ademoğlu açıklamasında, “Çocuklarımızı sporla buluşturmak, onları sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlamak adına son derece kıymetlidir. Şehrimizde bu bilincin her geçen gün artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Kampanyamıza verdikleri desteklerden dolayı AK Parti İnegöl İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Durmuş’a ve İlçe Yönetim Kurulu’na camiamız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin şehirde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurgulayan Ademoğlu, kampanyaya katkı sunan tüm paydaşlara da ayrıca teşekkür etti.