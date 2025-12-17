Ziyarette konuşan İlçe Başkanı Zemci Şahin:

“Bizler sadece seçim dönemlerinde değil, seçimlerden sonra da sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Çünkü STK’lar toplumun nabzını tutan, sorunları dile getiren ve çözüm için katkı sağlayan önemli yapılardır. İnegöl’de birlik ve beraberliği güçlendirmek, halkımızın taleplerini dinlemek ve ortak akılla hareket etmek bizim için çok kıymetli. Bu anlamda Federasyon Başkanımız Halil Toy ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin’in ardından söz alan MYM Manav Yörük Muhacır Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Toy, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.