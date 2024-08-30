Olay sabah saatlerinde Huzur mahallesinde bir evde meydana geldi. Emzirilen bebek Sıdra M. uyutulduğu sırada mama nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan bebeği gören aile apar topar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran bebek sağlık ekiplerince yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürüldü. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Yavuz Yılmaz