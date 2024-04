Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu numara 4 (Nova Park) adresinde düzenlenen açılış törenine Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger, Melih Ateş, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Girgin, İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu, belediye meclis üyeleri ile davetliler katıldı.

“İNEGÖL'E YENİ BİR SOLUK KATACAĞIZ”

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Kahve Aşkına Kafe Restaurant sahibi Bilal Timagur, “İnegöl'ümüze yeni bir soluk katacağına inandığımız Kahve Aşkı işletmemizde sizlere güzel hizmetler sunmak gayesiyle buraya sizi davet etmiş bulunuyoruz. Davetimize katıldığınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum, sağ olun” dedi.

662 YENİ FİRMA AÇILDI

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Yeni iş yerimiz, Bilal ve Semih kardeşimizin ortaklığıyla bugün itibariyle açılacak. İnegöl'ümüz biliyorsunuz ekonomi şehri, ticaret şehri. Tabii ki her yıl her geçen dönemlerde İnegöl'ümüz büyüyerek devam ediyor. 2023 yılında da Allah'a çok şükür İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak 662 yeni firmaya, yeni şirketimize ve şahıs firmalarımıza kavuşmuş olduk. Yeni işletmelerimiz kuruldu. İnşallah bugün de aynı şekilde yeni iş yerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tabi sosyal alan ihtiyacımız da çok fazla sanayi merkezi olmamıza rağmen. Bu sosyal alanımızda İnegöl'ümüzün gençlerine, orta yaşlılarına, ihtiyarlarımıza her kesime hitap edecek inşallah. Ben tekrar her 2 aileye de, kardeşlerimize de, İnegöl'ümüze de iş yerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bereketler diliyorum” dedi.

İNEGÖL GELİŞMEYE DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl'ümüzün özellikle Alanyurt bölgesinde son dönemde gerçekten ciddi ve güzel işler yapılıyor. Burada bilhassa mimari açıdan da, estetik açıdan da özellikle hem konut hem ticari anlamda güzel çalışmalar var. Biz tabii bugün Kahve Aşkına işletmesi için buradayız. Bilal ve Semih kardeşlerimiz cesaret gösterip bu işe omuz attılar. Tabii ki bu işletmeler bizler için önemli, kıymetli. Nefes alabildiğimiz, sosyalleşebildiğimiz, bir araya geldiğimiz güzel ve özel işletmeler. Ben cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Her 2 arkadaşımız da hayatının baharında pırıl pırıl genç. Genç girişimciler ve çok daha güzel işler yapacağına canı gönülden inanıyoruz. Potansiyel nüfusumuz tüm bu işleri yapmak için gerçekten gayet yeterli durumda ve İnegöl aslında bir anlamda gelişmeye devam edecek. Tabi bölge olarak da burada şehirleşme anlamında da inşallah yeni dönemde yine büyükşehir belediyemizin yapacağı bazı çalışmalar olacak. Bu çalışmalarda inşallah hep birlikte takip ediyor olacağız. Ben Cenab-ı Allah’tan hayırlı olsun diyorum. Katılan herkese ben de çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın, bereketli olsun diyorum, hepinize saygılar sunuyorum.”

“İNEGÖL'ÜMÜZ BÜYÜYOR, ZENGİNLEŞİYOR”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “Tabi İnegöl'ümüzü büyüyor, güzelleşiyor. İnegöl'ümüzün hem devlet açısından güzel yatırımlar yapmaya gayret ediyoruz. Hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İnegöl'ümüz için, Bursa’mız için canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın kaymakamımla birlikte Ticaret ve Sanayi Odamız, Belediyemizle birlikte. Aynı zamanda Belediye Başkanımız, belediyemiz inşallah geçtiğimiz günlerde seçimleri de bitirdik 31 Mart'ta. Tekrar ben belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Yeni görev döneminde de inşallah İnegöl'ümüz için çok güzel hizmetlerde bulunacak, inanıyorum. Biz de destek olacağız ama İnegöl'ün en önemli güçlerinden bir tanesi de Ticaret Sanayi Odası Başkanımızın da ifade ettiği gibi girişimcilerimiz. Gerçekten İnegöl'ümüz devletten de bir şeyler alıyor. Belediyeler de hizmet ediyor ama girişimcilerimizin bu dinamizmi bizim için çok kıymetli, çok önemli. Her sektörde mobilyasından restoran işletmeciliğine, tarımından turizmine kadar. Her alanda çok güzel yatırımlar yapıyor. İnegöl'ümüz büyüyor, zenginleşiyor. Bugün de yani farklı sektörlerde iş yapan kardeşlerimiz demişler ki ya Kahve Aşkına inşallah güzel bir mekan açalım demişler. Yani güzel de bir mekan olmuş. Tabii dışarıdan güzel, içeride de ürünleri muhtemeldir ki test ederiz diye ümit ediyorum. Bizim yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız aileleri de biliyoruz. Yıllarca ticarette yaptık. O yüzden ben Cenab-ı Allah'tan hayırlı işler, helalinden bol bereketli kazançlar diliyorum. İnşallah İnegöl'ümüzün sosyal, kültürel hayatına çok önemli kazanımlar olacağını biliyorum. Yıllarca İnegöl ticaret yaptı ama sosyal hayatımızı biz biraz çok eksik bıraktık ama yeni kafeler restoranlar, çok güzel mekanlarda açılıyor. İnşallah bunlar hem gençlerimiz için hem bizler için de ara ara soluk alabileceğimiz, yani kendimizin farklı lezzetleri de bir arada görebileceğimiz böyle mekanların açılıyor olmasından biz İnegöllü bir kardeşiniz olarak ben de çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ediyorum inşallah. Rabbim dediğim gibi çok güzel işler helalinden bol bereketli kazançlar versin diyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günlere” dedi.

Kaymakam Eren Arslan, “Kıymetli konuşmacılarımız İnegöl ile ilgili, İnegöl'ün ticari hayatıyla, girişimciliği ile ilgili söylenmesi gereken her şeyi söylediler. Ben de hepsinin şahidiyim ve bu güzel ilçede görev yapmaktan hakikaten büyük bir onur duyuyorum. Bugün de Bilal kardeşimiz genç kardeşimiz ve kıymetli ortağıyla birlikte böyle güzel, hayırlı bir işe girişmişler. İnşallah ilçemiz için hayırlı olsun. Kendileri için hayırlı olsun. Burası İnegöl'ümüzün yeni, gelişen ve hızla ilerleyen bir bölgesi. Kahve Aşkına da buraya renk katacak diye düşünüyorum. Tekrar katılan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, bereketli olması dileklerimle saygılarımı sunuyorum” dedi.

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle Kahve Aşkına Kafe Restaurant hizmete açıldı.