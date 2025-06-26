BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu çerçevesinde yapılan bölge sözlü sınavının ardından tercihte bulunan öğretmenlerin atamaları tamamlandı. Sonuçlar, Bakanlığın resmî internet adresi “meb.gov.tr” üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabilecek.

Ataması gerçekleştirilen öğretmenler için tebligat işlemleri ve ilişik kesme süreci, 30 Haziran 2025 itibarıyla başlayacak. Sürecin eksiksiz tamamlanabilmesi için adayların tüm duyuruları dikkatle takip etmeleri gerektiği vurgulandı.