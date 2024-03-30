Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde Tuğba İ. (28) yönetimindeki 34 DL 3518 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yağmur suyu kanalına düştü. Askıda kalan otomobilde sürücü ile yolcu konumunda bulunan Murat Ç. (24) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Öznur Dede