Kar yağışının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hızlı bir müdahaleyle yolları ulaşıma açtı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

" ”Dün öğlen sonu mevsim normallerinin üstünde erken gelen kar yağışı ne yazık ki hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal Mahallelerimizden özellikle Güzelyurt ,Hamitabat, Çayyaka ve Lütfiye'nin yolları araç trafiğine kapanma noktasına geldi. Bursa Büyük Şehir Belediyesi’nin ekiplerinin gece geç saatlere kadar çalışmaları sonucunda yollar açıldı. Geç saatlere kadar her türlü iş makinası ve ekipmanla, özveriyle çalışan Bursa Büyük Şehir Belediyesi’nin ekiplerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlerin sosyal belediyecilik anlayışı belli, her zaman da söylediğimiz gibi hizmeti; ayrım yapmaksızın, bulunduğumuz bölgenin her tarafına, en uç noktalarına götürmek istiyoruz. Bu anlamda inancımız tam, halkımız için yapmak istediklerimizi yapıyoruz ve başarıyoruz, başarmaya da devam edeceğiz”"