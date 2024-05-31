İnegöl Akhisar mahallesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasına bir şahıs silahlı saldırı düzenledi.

Mobilya firmasında çalışan G.K. iddiaya göre işten çıkarıldı. Bu duruma sinirlenen genç kızın ağabeyi Y.K., işyerine giderek firma yetkilisiyle tartışmaya başladı. Öfkelenen şahıs işyerine kurşun yağdırıp yaya olarak kaçtı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Mobilya firmasına ateş eden Y.K. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, kardeşini işten çıkardığı için sinirlenerek gittiği işyerine ateş ettiği öğrenildi.

Muhabir: İBRAHİM USLU