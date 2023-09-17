Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı; sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücü yönetimindeki Cevat K. Yönetimindeki 16 KKT 42 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim Uslu