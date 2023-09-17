Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Şişli’deki üye katılım törenine konuştu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, seçim dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Topluma hizmetin temel hedefleri olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, “Topluma hizmet etmek kadar değerli bir şey yoktur ama bizim bir kusurumuz var. Onu da açık yüreklilikle ifade edeyim. Biz bunları geniş kitlelere aktaramadık. Yeteri kadar söyleyemedik; yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık. Kendi derdimizi anlatmak değil, onun derdini yeteri kadar dinlemedik.” ifadelerini kullandı.

Tarihi bir görevleri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Çalınmadık kapıyı çalmak zorundayız. Derdi olan insanın derdini dinlemek zorundayız. Onun derdine ürettiğimiz çözümleri ona aktarmak zorundayız. Böyle bir tarihi görevimiz var. O nedenle gençlerin, kadınların, hepimizin ortak görevi Türkiye’nin yaşadığı sorunları bir şekliyle çözmektir.”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından partiye yeni katılan 322 üyeyi temsilen 12 kişiye rozet taktı.