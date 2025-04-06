Kaza Kemalpaşa mahallesi Konak sokakta meydana geldi. Sokakta 16 AHS 245 plakalı otomobil ile 16 BFC 070 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 16 AHS 245 plakalı otomobildeki yolcular Hülya U. (48) ile 8 yaşındaki oğlu Yaman Efe U. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.