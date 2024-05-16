Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden sürücü Boran Y.(26) yönetimindeki 16 BDR 680 plakalı motosiklet, Zümrüt sokaktan çıkan sürücü Efekan A.(25) yönetimindeki 16 BFN 289 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE