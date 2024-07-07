Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşlı adam Bursa'ya sevk edildi.

Olay Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Evinde düşen M. B. (87) yaralandı. Bir süre sonra komşuları tarafından fark edilen yaşlı adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: MURAT AVCI