İnegöl’ün 2024 Nisan ayı konut satış verileri açıklandı. Satış rakamları 283 oldu. Rakamlarla ilgili İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Melih Uçaravcı, “TÜİK verilerine göre baktığımızda Mart ayı rakamlarına istinaden gerilemeler görülmekte Mart ayında 353 olan satış rakamı Nisan ayında 283 e geriledi. Piyasalara bakılınca ve meslektaşlarımızla yaptığımız istişareler doğrultusunda zorlu bir sürece doğru gittiğimiz ne yazık ki görülmekte. Devlet politikalarından dolayı faiz oranlarının çok yükselmesi talebi aşağı çekerken maliyet artışları da müteahhitlerin arzını azaltmakta. Uzun süredir belirtmiş olduğumuz uygun maliyetli araziye de ne yazık ki bu süreçte ulaşamayan müteahhitlerimiz gelecek dönemde daha da az üretim yapacakları gerçeği gün geçtikçe görülüyor. Eskiden her köşe de bir inşaat başlarken artık bu durumlardan uzaklaşmaya başladık. Malum maliyet artışları arazi maliyetleriyle birleşince müteahhitlerimizde üretimi azaltmak zorunda kalıyor. Böylelikle alıcılara çok seçenek kalmıyor. Ayrıca finansman süresin de ki maliyet yükseklikleri ve gayrimenkul fiyatlarının yükselişinden dolayı satışlar ciddi anlamda düşüşe geçti. Umarım yerel yönetim en kısa zamanda alt ve üst yapılarının planlanmış yeni alanlar oluşturulması için gerekli çalışmaları gerçekleştirir. Yoksa bu gidişat İnegöl de ki göçü tam tersine çevirecektir. Böylelikle de mobilya sektöründe ki hedeflerimizden uzaklaşacağımız kaçınılmaz üzücü bir gerçek. Yani işin özü iyiye gitmiyoruz. İvediyetle çözümler bekliyor İnegöl’ümüzün hak ettiği hizmetleri almasını özlemle bekliyoruz.” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ