İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü vahşet devam ederken İsrail’le ticaretin devam etmesi ve İsrail’e yönelik ciddi adımlar atılmaması ise tepki çekiyor. Anadolu Gençlik Derneği ise bu konuda bir imza kampanyası başlatarak İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılmasını istedi. Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Temsilciliği Konukoğlu Camii önünde stand açarak imza kampanyası başlattı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan AGD İnegöl Temsilcisi Yakup Tokgöz, “İşgalci, soykırımcı ve Siyonist İsrail, başta Gazze olmak üzere, 75 yılı aşkın bir süredir Kudüs’te, Ramallah’da, Batı Şeria’da ve Filistin’in her bölgesinde mesken demeden, mescit demeden, okul demeden, hastane demeden bombalamaktadır. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı, hasta binlerce masum canı katleden işgalci ve soykırımcı İsrail’in hamiliğini yapan, güvenliğini sağlayan ABD’nin üsleri kapatılsın. Bölgemizde ve Ortadoğu’da akan kanların bazen doğrudan bazen dolaylı olarak müsebbibi ve yöneticisi olan başta İncirlik ve Kürecik üsleri olmak üzere, ülkemiz sınırları içerisinde bulunan, ABD’ye ait üslerin, NATO’ya bağlı radar merkezlerinin kapatılması ve idaresinin tümüyle Türkiye’mizin kontrolüne geçmesi hususunda, Gazi Meclis’imizin ve değerli milletvekillerimizin gerekli adımları ivedi şekilde atmasını talep ediyoruz. Biz Anadolu Gençlik Derneği olarak üslerin kapatılması ve zulmün son bulması için tüm Türkiye’de halkımızdan imza toplamaya devam edeceğiz. Topladığımız imzaları daha sonra genel merkeze göndererek, sesimizi daha geniş kitlelere duyurmayı planlıyoruz” dedi.