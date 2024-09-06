6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları bu sabah düzenlenen resmi törenlerle başladı. Etkinlikler, Cumartesi ve Pazar günleri boyunca devam edecek.

1922'de düşman işgalinden kurtulan İnegöl'de bu yıl 102. yıl coşkuyla kutlanıyor. 30 Ağustos'ta Zaferden Kurtuluşa etkinlikleriyle başlayan programlar, sabah saat 09:30'da Küçükçalık Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan çelenk töreniyle devam etti. Törene; Yenişehir Kaymakamı ve İnegöl Kaymakam Vekili Osman Aslan Canbaba, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. Törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve İnegöl Belediyesi çelenkleri anıta sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, 6 Eylül'ün İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 6 Eylül… İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü! 102 yıl önce bugün, bu topraklar bir milletin küllerinden doğuşuna şahitlik etti. Bir asır önce yazılmış kahramanlıkların ve destanların gölgesinde, kurtuluş coşkusunu yaşamak ve ilelebet yaşatmak için yine buradayız.”

Başkan Taban, Anadolu'nun kapısının 1071’de Malazgirt’te açıldığını, 851 yıl sonra Büyük Taarruz ile Anadolu'nun işgalden kurtarıldığını ifade etti. 30 Ağustos 1922’de Malazgirt ruhunun yeniden canlandığını ve işgalci birliklerin kapı dışarı edildiğini belirtti. İnegöl’ün tarihi, ticari, tarımsal ve turistik önemini vurgulayan Taban, İnegöl halkının kahramanlıklarını ve direnişini anlattı.

“6 Eylül tarihi İnegöl için küllerinden doğuşun sembolü oldu. 10 Temmuz 1921’de başlayan Yunan işgali, İnegöllüler için zor bir dönemdi. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ile işgal son buldu ve 6 Eylül 1922’de Türk ordusunun İnegöl’e girmesiyle esaret sona erdi. 6 Eylül, kurtuluşun, yeniden dirilişin ve küllerinden doğuşun sembolüdür. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman milletimizi saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Törenin ardından protokol üyeleri ve davetliler, Hastane Mezarlığı’ndaki Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti ve dualar etti. Ayrıca, Gaziler Derneği de ziyaret edildi.

Cuma namazı öncesinde Sani Konukoğlu Camisi’nde mevlit okundu ve namaz çıkışında vatandaşlara lokma ikram edildi.