İnegöl Kıran mahallesinde meydana gelen olayda tamir yaptığı traktörün lastiğinin patlaması sonucu lastik tamircisi yaralandı.

Olay İnegöl'ün Kıran mahallesinde meydana geldi. Lastik tamircisi Okan K., Kıran mahallesinde Traktörün patlayan lastiğini tamir etmeye başladı. Tamir ettiği lastiğe hava bastığı sırada lastik bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle oluşan basınç tamirciyi fırlattı. Yaralanan tamirci, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU