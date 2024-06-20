Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin öncülüğünde, Eymir Ormanları'nda yapılmak istenen maden arama çalışmalarına karşı bir basın açıklaması düzenlendi. Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile birlikte Eymir köyünde köylülerle buluşan Şahin, yoğun katılımın sağlandığı köy muhtarlığı önünde bir konuşma yaptı.

Köylülerin şikayetlerini dinleyen İlçe Başkanı Şahin ve Milletvekili Orhan Sarıbal, daha sonra maden arama çalışmalarının yapıldığı alana giderek durumu yerinde incelediler.

Doğal alanın tahrip edildiği alanda Milletvekili Orhan Sarıbal yaptığı açıklamada "Şu anda İnegöl'ün doğa harikası olan ormanlık bölgesi Eymir köyü ve Sülüklü köyün ortak bölgesine yakın bir yer. Bir tarafta beşer bir tarafta çam ormanları var. Ve ne yazık ki hemen arkamızda kocaman bir makine. Burada bir sondaj işlemi gerçekleştiriyor. Evet, doymadı Mmaenciler, doymadı açlar. Buralara da saldırıyorlar. Burada bir arama faaliyeti sürüyor ama köylülerin haberi yok. Muhtarların bilgileri yok yeterli miktarda. Halkın haberi yok ama bizim ormanlarımız çok açık bir şekilde talan ediliyor. Altın, maden gerekçesiyle çok net söylüyoruz. Altın madeninin varlığından ya da aranmasında hiçbir sıkıntı yok ama bu ormanlar yok edilerek buradaki hayat yok edilerek, buradaki kuşlar, flora, fauna yok edilerek maden çıkarılmasını vahşi bir sistemin uygulanmasını reddediyoruz. İliç faciası hemen yanı başımızda durmaktadır. Oraları mahvettiler. Bergama, Çanakkale, Artvin. Şimdi yeni bir talan, yeni bir canlı hayatı yok etme anlayışı o yüzden buradan hep beraber bu altın arama yöntemini, sistemini reddediyoruz. Karşı olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz. Yeterli bilgilendirme, yeterli diyalog, yeterli çalışma, bütün bunlar yok. Sadece gecenin bir vakti makinaların kurulup burada faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bu duyarlılığımızı, mücadelemizi hep beraber sürdüreceğiz. Çam ormanlığı yok ediyorlar, kendilerine göre arama işlemlerini yapıyorlar. Belli ki burada büyük bir orman ve büyük bir ağaç katliamı olacak. Bugünden bunu görmek mümkün. Her yer çam ormanıyken şu anda ormanlığı yok ediyorlar. Bir çiftçi, bir köylü iki kucak odun aldığında maalesef onlara göre orman kanuna göre ceza alıyor, yasaklanıyor. Ama burada bir orman talanı var, yetkililerin sesi çıkmıyor. O yüzden her yerde maden aranmaz, yerin üstü yerin altından daha kıymetlidir. Ölüler altın takmaz" ifadelerini kullandı.