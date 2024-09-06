Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketten sigara çalan azılı hırsızlar, imza atmak için gittikleri denetimli serbestlik bürosuna gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde İnegöl'e bağlı Yeniceköy mahallesinde bir marketten 20 karton sigara çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını E.G. ile B.U.'nun yaptığını tespit etti. Daha önce 10'dan fazla hırsızlık suç olduğu öğrenilen iki kafadar, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde denetimli serbestlik bürosuna imza atmak için gittiklerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İnegöl'e getirilen 2 kafadar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Muhabir: şerife öz