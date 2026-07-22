İnegöl Merkez Avcılar Derneği Lokali'nde gerçekleştirilen programa avcılar yoğun ilgi gösterdi. Konferansa, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mehmet Yüksel ile Orman Mühendisi Mahmut Türkün konuşmacı olarak katıldı.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI BİLİNÇLENDİRME YAPILDI

Programda, orman yangınlarının çıkış nedenleri, alınması gereken önlemler, yangın anında doğru müdahale yöntemleri ve vatandaşların sorumlulukları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Orman teşkilatı yetkilileri, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekerek, erken ihbarın ve doğru müdahalenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

AVCILARDAN YOĞUN KATILIM

Yeşil Vatan'ın doğal koruyucuları olarak görülen avcılar, konferansa yoğun katılım sağlayarak ormanların korunmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarına destek verdi.

Programda, ormanların gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılabilmesi için tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiği ifade edilirken, olası yangınlarda ilgili kurumlarla koordineli hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi.

ORTAK BİLİNÇ OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

İnegöl Merkez Avcılar Derneği ile İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansın, orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve gönüllü destek ağının güçlendirilmesi açısından önemli katkı sağlaması hedefleniyor.