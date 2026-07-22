

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis suçundan aranan Erdoğan G. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Cezaevine gönderilmeden önce sağlık kontrolü için polis gözetiminde İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheli, burada bekleyen annesiyle vedalaştı. Vedalaşma sırasında annesi fenalaşarak bayıldı.

Şüpheli Erdoğan G., annesine geç müdahale edildiğini öne sürerek hastanede taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli, yeniden araca bindirilerek cezaevine sevk edildi.

Hastanede yaşanan gergin anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.