İnegöl’ün 20 mahallesinde ekilişi yapılan ve Temmuz ayı itibarıyla başlayan yaban mersini hasadı, Ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor.

Üretimin yoğun olduğu Tuzla Mahallesinde yaban mersini hasadını inceleyen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, üreticilerle bir araya geldi.

İncelemenin ardından bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Şu anda Tuzla mahallesinde yaban mersini bahçesindeyiz. Bilindiği gibi İnegöl’ümüzde toplamda 1500 dekar alanda yaban mersini üretimi yapılmakta. Bunun yaklaşık 1000 dekarı Tuzla mahallemizde zaten bulunmakta. Bu yıl soğuklardan biliyorsunuz birçok ürünümüz yandı, bundan yaban mersini de etkilendi. Dolayısıyla bu sene yaban mersininde de üretim düşüklüğü hat safhada. Ama ona rağmen gördüğünüz gibi üretime devam ediliyor. Hatta az evvel üreticimiz dedi ki ‘Kuşlar çok geliyor bu sene’. Kuşlardan da özellikle zarar görüyoruz ama onları kovalamıyoruz buradan dedi. Evet çok doğru. Çünkü gerçekten bu sene özellikle kuşların yediği bütün ürünler yanmış olduğundan hayvanların nereye gidip de beslenmek için bir şey aradıkları belli değil. Dolayısıyla bu sene de yaban mersinini seçmişler. Tabii fiyata gelince burada göçme diyoruz biz buna, toplam göçme halinde 350 liraya kendisine alıcı buluyor yaban mersini. Ama 600 liraya kadar da üretici bunu değerlendirebiliyor. İnşallah seneye daha güzel olur. Çünkü bu sene genel anlamda tüm ürünlerimizden çiftçilerimiz zarar etmiş durumda biliyorsunuz. Allah kolaylık versin” dedi.