Sarajevo merkezli olarak faaliyet gösteren Alila Creative, özellikle mobilya ve yaşam alanı markalarına yönelik geliştirdiği ileri seviye görsel ve video üretim çözümleriyle kısa sürede sektörde güçlü bir konum elde etti.

Yapay Zeka ile Görsel ve Video Üretiminde Yeni Dönem

Alila Creative, yalnızca görsel üretim değil, özellikle yapay zeka destekli video içerikleriyle sektörde fark yaratıyor. Geliştirilen sistemler sayesinde:

Ürünler yeniden çekime ihtiyaç duymadan farklı konseptlerde video içeriklere dönüştürülebiliyor

Markalar, yüksek prodüksiyon maliyetleri olmadan reklam kalitesinde videolara ulaşabiliyor

Sosyal medya ve dijital pazarlama için hızlı ve ölçeklenebilir içerik üretimi mümkün hale geliyor

Bu yaklaşım, geleneksel çekim süreçlerini büyük ölçüde dönüştürürken, markalara hız ve esneklik kazandırıyor.

Dijital Kumaş Değişim Programı ile Sektörde Yeni Standart

Stüdyonun geliştirdiği Dijital Kumaş Değişim Programı, mobilya sektöründe ürün sunumunu yeniden tanımlıyor. Bu sistem sayesinde üreticiler:

Tek bir ürün üzerinden sınırsız kumaş ve renk varyasyonu oluşturabiliyor

Yeniden üretim veya çekim maliyetine katlanmadan kataloglarını genişletebiliyor

Ürünlerini farklı pazarlara hızlı şekilde adapte edebiliyor

Gerçekçi sonuçlarıyla öne çıkan bu teknoloji, sektörde verimlilik ve kalite açısından yeni bir standart oluşturuyor.

Güçlü Ekip, Global Vizyon

Alila Creative; tasarımcılar, yapay zeka uzmanları ve dijital içerik üreticilerinden oluşan güçlü bir ekip yapısına sahip. Hüseyin Canlısoy ve Ömer Faruk Canlısoy tarafından kurulan stüdyo, her projede yalnızca görsel üretmek değil, markalara stratejik değer katmayı hedefliyor.

Ekip, Türkiye’de edindiği üretim ve marka deneyimini Bosna Hersek’in stratejik konumuyla birleştirerek Balkanlar ve Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyor.

Dünya Markalarıyla Gelen Deneyim

Alila Creative ekibi, bugüne kadar birçok global ve Türkiye’nin önde gelen markalarıyla çalışma deneyimine sahip güçlü bir geçmişe dayanıyor. Referanslar arasında;

Adidas, Turkish Airlines, Shell, Siemens, LG, Beko, Allianz, Vodafone, Turkcell, Danone, Ülker, Eti, Nescafe, Colgate, Hyundai, Honda gibi global markaların yanı sıra;

Garanti BBVA, Akbank, Türkiye İş Bankası, Halkbank, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, Türk Telekom gibi sektör lideri kurumlar yer alıyor.

Bu geniş referans ağı, ekibin uluslararası standartlarda üretim kabiliyetini ortaya koyuyor.

Yaratıcılık ve Teknolojinin Kesişim Noktası

Alila Creative, yapay zekanın sunduğu imkanları estetik ve stratejik bakış açısıyla birleştirerek markaların dijital dünyadaki varlığını yeniden şekillendiriyor.

İnegöl’den başlayan bu girişim, bugün Hüseyin Canlısoy ve Ömer Faruk Canlısoy liderliğinde, Bosna Hersek üzerinden Avrupa’ya açılan ve yaratıcı endüstride yeni bir standart oluşturan bir başarı hikayesine dönüşüyor.