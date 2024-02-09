Huzur Mahallesi Atatürk Caddesinde mahalle sakinlerinin kurduğu ve Başkanlığını Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Dayan’ın yaptığı Mevlana Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde vatandaşların ve hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirilen Mevlana Camii, bugün Cuma namazı öncesi dualarla ibadete açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi’nin de çevre düzenlemeleri ve çeşitli yapım işleri ile destek verdiği camide kılınan ilk namaza ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

MEDRESE PROJESİ BAŞLAYACAK

2022 yılında temeli atılan ve 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış olan, 1640 m2 alan içerisinde 350 m2 zeminde yapılan caminin açılış törenine protokol üyeleri de katıldı. Cuma namazı öncesi yapılan mini törende, AK Parti Meclis Üyesi Mahmut Özkan, Cami derneği ve mahalle sakinleri adına kısa bir konuşma yaptı. Özkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Huzur Mahallemizin sakinlerinin yaptıkları hayırlar devam ediyor. 2012-13 Yeşil Cami, 2018-19 Selahattin Eyyubi Camii, 2023-24 Mevlâna Camisini yaptık. Bunların yanında imam evleri, taziye evi ve kuran kursları yaptık. Bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a ve İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban’a teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl da bir medrese projemiz var. Camimizin hayırlı olmasını diliyorum”

“CAMİLER HAYATIMIZIN MERKEZİNDEKİ YAŞAM ALANLARI”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da güzel bir günde güzel bir açılış icra edildiğini ifade ederek; “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Huzur Mahallemizde nüfus artıyor, beraberinde ihtiyaçlarımız da ortaya çıkıyor. Bu alanda da güzel bir eser kazandırılmış oldu. Destek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Pek çok hayırsever var bu işe ortak olan. Biz de İnegöl Belediyesi olarak karınca kararınca destek olmaya çalıştık. Geçmişteki binanın yıkımından temel kazımına, dolgusuna, çevre düzenlemesine varana kadar destek olmaya çalıştık. Bizim yerimizde kim olsa aynısını yapacaktı. Camilerimizin bizim hayatımızın merkezindeki yaşam alanları. Ecdadımız da bunu böyle yapmış. Şehirlerin, mahallelerin kalbine camileri, medreseleri, kuran kurslarını yerleştirmiş. Hayat buralardan başlamış. Bizler de destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TEMELİNİ ATTIK, AÇILIŞINI DA YAPMAK NASİP OLDU

Son olarak kürsüye gelerek konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan ise “Çok güzel bir duygu yaşıyorum şu anda. Buranın temelini birlikte attık, çok kısa sürede de açmak nasip oldu. Muhtarımız, Dernek Başkanımız, Meclis Üyemiz, Belediye Başkanlarımız, desteği olan kim varsa Allah razı olsun. Camiler bizim hayatımızın merkezidir. İnşallah bu güzel eserin burada yükselmesi kadar kıymetli olan manasına uygun olarak içinin her daim dolu olmasını, burada yapılan duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde caminin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra ilk Cuma namazı kılınarak cami ibadete açıldı.