AK Parti içinde yeni yılda olası bir kabine değişikliği konuşuluyor. Parti üyeleri “Cumhurbaşkanı bilir” dese de beklentilerini gizlemiyor. Kulislere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, reformlar yılı olarak nitelendirdiği 2026’yı yeni isimlerle yürütecek ve aynı zamanda seçim kabinesini şimdiden şekillendirecek.

Geniş çaplı kabine değişikliği

Parti içinde, yapılacak kabine değişikliğinin sadece 3-5 kişiyle sınırlı kalmayacağı, kabinenin yarısının hatta daha fazlasının değişeceği öne sürülüyor. Kimlerin gideceği ve kalacağı da konuşulmaya başlandı. Kalması beklenen isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar bulunuyor.

Olası bir kabine değişikliğinde aynı zamanda bakan profilinin de değiştireceği tahminleri yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni yılda kabine değişikliği beklentilerini boşa düşürür mü, düşürmez mi bilinmez ama, bakan profilinin değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut milletvekillerinden kabineye üye alınmayacağı söylenirken, eski vekillerin şanslarının ise daha yüksek olduğu belirtiliyor.

AK Parti kulislerinde;

-Bürokrat yerine, siyasi isimlerin tercih edilmesi,

-Yeni kabinenin seçim kabinesi olması,

-Kabinenin 2026 reformlarını da yönetecek olması,

-Yeni isimler, genel ve yerel seçimlerde oyları yükselen ya da oylarını koruyan illerin eski vekillerinden seçilebileceği beklentileri dile getiriliyor.

Bürokrasi yapısı da değişecek iddiaları

Öte yandan, olası kabine değişikliğiyle birlikte bakan yardımcılarının sayısının azaltılacağı konuşuluyor. Yapılacak değişikliğin daha çok bürokrasinin yapısına odaklanacağı belirtiliyor. Bakan yardımcıları yerine müsteşarlıkların tekrar getirileceği ve bunun için uzun süredir hazırlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

AK Parti kulislerinde öne çıkan bir diğer beklenti ise, Meclis ile Hükümet arasındaki iletişimi güçlendirecek ikinci bir cumhurbaşkanı yardımcısının olası kabine değişikliğiyle görev alabileceği yönünde.