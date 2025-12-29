Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur’un gözaltına alınmasının ardından yapılan paylaşımlarla ilgili olarak sarı kırmızılı yönetimin harekete geçtiği öne sürüldü.

Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Galatasaray yönetimi, oyuncu Sarp Akkaya, Deniz Akkaya ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz (Athena Gökhan) hakkında şikayette bulunacak.

"BU İŞİN DE ARKASINI BIRAKMAYACAĞIZ"

Sarı kırmızılı kulübün şikayette bulunacağını kaydeden Küçük, "Galatasaray Kulübü bu sabah sarı kırmızılıları hedef alan aktör oyuncu birçok takipçisi olan Sarp Akkaya hakkında şikayette bulunacak. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak. Şu an Galatasaray Kulübü'nden de teyit geldi. Sabah saatlerinde ‘yargılanacaksınız’ diyerek Galatasaray kulübünü hedef gösteren bir tweet attı kendisi. Galatasaray harekete geçti ve başvurularını yapacak. ‘Bu işin de arkasını bırakmayacağız’ ifadesini kullandılar. Üç isim de muhtemelen gerekli cezayı alır diye düşünüyorum. Deniz Akkaya, Sarp Akkaya bir de zaten her zaman sahalarda olan Athena Gökhan var" ifadelerini kullandı.

SARP AKKAYA'NIN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Sanat dünyasında Fenerbahçe taraftarı olmasıyla tanınan oyuncu Sarp Akkaya, yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Galatasaray Kulübü’nü etiketleyerek “Yargılanacaksınız!!!” ifadelerini kullanan Akkaya’nın bu mesajı, Fenerbahçeli taraftarlardan destek görürken, sarı-kırmızılı taraftarların sert tepkisine neden oldu.