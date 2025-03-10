Kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçe halkını buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi, 7’de 77’ye her yaştan bireye hitap eden organizasyonlar düzenliyor. Ramazan ayında da ara verilmeden devam eden organizasyonlar kapsamında hafta sonu çocuklar için özel bir atölye etkinliği yapıldı.

İnegöl Belediyesi D Blok nöbetçi Kitaphanede 7-9 yaş arası çocuklara yönelik “Eski bir gelenek, yeni bir deneyim” sloganıyla ramazan davulu yapım atölyesi gerçekleştirildi.

Cumartesi günü 11.00-12.00, 13.00-14.00 ve 15.00-16.00 saatleri arasında 3 ayrı seansla yapılan atölye etkinliğinde, her seansa 15 çocuk olmak üzere toplam 45 çocuk katıldı.

Eğitmenler nezaretinde kendilerine verilen malzemelerle kendi ramazan davullarını yapan minikler, aynı zamanda okudukları maniler ve ramazana yönelik hikayelerle etkinliğe renk kattılar.

Bir yanda çocuklar atölye etkinliği ile keyifli zaman geçirirken, bir yandan da aileler için ayrı bir salonda çocuk gelişimine dair eğitim düzenlendi. Çocuklarını bekleyen aileler de buraya katılarak faydalanma imkanı buldu.