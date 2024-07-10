İlk kaza Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü S.D.(26) yönetimindeki 34 FMS 592 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İkinci kaza Mahmudiye mahallesi Kalender caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü A.C.(64) yönetimindeki 16 Y 0540 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazalar sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ