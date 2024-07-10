Yaklaşık 4 milyon emekli, maaş zam düzenlemesi beklentisiyle merakla bekliyor. 6 aylık enflasyon sonucunda emekli maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi.

Enflasyon zammı, kök aylıklara uygulanıyor. Ancak, kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olan emeklilerin maaşları, yapılan zamma rağmen en düşük maaşın altında kalıyor.

AK Parti yetkililerinin sadece en düşük emekli maaşı için bir hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

Zam düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir toplantı gerçekleştirecek.

AK Partili yetkililer, "Emeklilere seyyanen zam mümkün görünmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşının 10 bin TL'nin üzerine çıkarılması yönünde bir çalışma var" şeklinde açıklama yaptı.