Bursa İnegöl Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Cihan C.(21) yönetimindeki 16 BEG 381 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken kavşağa dönüş yapan sürücü Çetin T.(44) yönetimindeki 16 S 6166 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.