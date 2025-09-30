İnegöl Belediyesi’nde yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte lise düzeyi stajyer öğrencileri de göreve başladı. 2025-26 eğitim öğretim yılında 5 farklı okuldan gelen 20’si Gastro İnegöl bünyesinde ve 19’u İnegöl Belediyesi’nin diğer Müdürlüklerinde olmak üzere toplam 39 stajyer bulunurken, bölümleri ise; Yazılım Geliştirme, Bilişim Teknolojileri, Muhasebe ve Finansman, Büro Yönetimi, Radyo TV, Grafik ve Fotoğraf, Halkla İlişkiler ve Pazarlama, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri olarak duyuruldu.

Bölümlerine uygun 14 ayrı müdürlükte staj yapan öğrenciler için İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından oryantasyon ve iş sağlığı güvenliği eğitimi düzenlendi. Gastro İnegöl Restoranı VİP salonunda yapılan eğitimde, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları öğrencileri yıl boyunca karşılaşacakları durumlara karşı bilgilendirip uyarılarda bulundu. Ayrıca öğrencilere görev alanlarında da eğitimler verildi.