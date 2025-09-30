İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesinde bulunan doğal travertenlerin turizme kazandırılması ve ücretsiz olarak halka açılmasının ardından bölge kısa sürede binlerce yerli turistin akınına uğramıştı. Pamukkale'de yer alan dünyaca ünlü travertenleri görsel olarak aratmayan Kurşunlu'daki doğal sıcak su kaynağı, sosyal medya fenomenlerinin çektiği videolarla kısa sürede milyonlarca kitleye gösterildi.



Şifalı su kaynağından faydalanmak isteyen binlerce vatandaş, sürekli övülen bu merkeze akın etmeye başladı. Ancak övgüler zamanla eleştirilere dönüştü. Freşa İçecek firmasına ait olan bölge halka açılmış olsa da bölgeye gelen misafirlerin genel ihtiyaçlarını karşılayamaması gün geçtikçe eleştirilmeye başlandı.



Sosyal medya fenomenlerinden Nihat Mermer, kızı Bernis'le birlikte çekim yaptıkları Kurşunlu'da yaşadıkları sorunları tek tek anlattı. Baba-kız çektikleri videoda, "Pamukkale ile karşılaştırma yaparsanız hayal kırıklığı yaşarsınız" diyor.



Ancak en büyük eleştiriyi duş ve tuvaletlerin eksikliğine bağlayan baba-kız, on binlerce takipçisi olan hayranlarına olumsuz bir tatil deneyimi yaşadıklarından bahsetti.