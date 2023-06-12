Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada motosiklet, yaya geçitinden geçmekte olan kadına çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. Ümithan Ç.(22) Yönetimindeki 16 BCC 804 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olanAzize A.(53)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ve devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.