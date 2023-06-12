İnegöl’e bağlı Elmaçayır mahallesinde meydana gelen olayda kolunu traktörün arkasındaki ot biçme makinesine kolu sıkışan 11 yaşındaki çocuk yaralandı. Sağ kolu sıkışan çocuk, İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay saat 15.00 sıralarında kırsal Elmaçayır mahallesindeki tarlada meydana geldi. Emircan H.(50), traktörünün arkasına bağladığı ot biçme makinesiyle tarlasındaki otları biçmeye başladı. Çalışan makinenin yanındaki ip, 11 yaşındaki amcasının oğlu Muhammed Muhittin H.'nin sağ koluna takıldı. Makinenin dönen şaftının çektiği iple birlikte çocuğun sağ kolu makineye sıkıştı. Çocuğunun bağırma sesini duyan kuzeni, makineyi durdurdu. Sürücü, 112'ye haber vererek yardım istedi.
Olay yerine 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. 1 saat süren çalışma sonucu sıkışan kolu kurtarıldı. Kolu parçalanan çocuk, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuk, ilk tedavinin ardından Bursa'da özel bir hastaneye sevk edildi.