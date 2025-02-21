Kaza Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Harun K yönetimindeki 16kk 51 plakalı Motosiklete, arkasından gelen henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Devrilen motosiklete ise arkasından gelen sürücü Muhammed S. yönetimindeki 16 BIS 445 plakalı otomobil çarptı. 2 otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan Yolcu Merve C. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı