

Kaza Kemalpaşa mahallesi Okullar caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mehmet B.(49) yönetimindeki 16 AYL 181 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sürücü Mahir E. Yönetimindeki 16 MC 3055 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki Ömer E. İle Bessar E. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Motosiklete 3 kişi binen şahıslara cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE